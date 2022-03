Abschlussfeier FOTO: Jens Büttner Weitere-sportarten Die Spiele sind vorbei Von dpa | 13.03.2022, 16:39 Uhr | Update vor 54 Min.

Mit einer bunten Abschlussfeier sind am Sonntag im Land China die Paralympischen Winterspiele zu Ende gegangen. In den Wettkämpfen treten behinderte Sportlerinnen und Sportler gegeneinander an. Die Siegerinnen und Sieger bekommen Medaillen in Gold, Silber und Bronze.