Spanien:

„Marca“: „Ein imperiales Deutschland erobert dank Marschall Schröder die Basketball-Weltmeisterschaft. Der Point Guard und Franz Wagner waren die Protagonisten des historischen Siegs der Deutschen über Serbien, das in der zweiten Hälfte Schiffbruch erlitt.“



„As“: „Der Basketball hat einen neuen König: Deutschland ist Weltmeister.“



„Mundo Deportivo“: „Die Realität der deutschen Mannschaft besteht darin - und das macht ihre Stärke als kompaktes Kollektiv noch wertvoller -, dass sie in der NBA überwiegend aus ausgemusterten oder Ersatzspielern besteht. Und natürlich haben sie keinen Top-Star in der besten Liga der Welt.“



Italien:

„Gazzetta dello Sport“: „Deutschlands Märchen hat das glücklichste und vor allem das verdienteste Ende.“



„Tuttosport“: „Deutschland geht in die Geschichte ein: Erstmals Basketball-Weltmeister.“



Frankreich:

„L'Équipe“: „Deutschlands verrückter Aufstieg zum Weltmeistertitel.“



Österreich:

„Kurier“: „Geschlossenheit und Entschlossenheit, Mut und Disziplin, Selbstvertrauen und Cleverness. Die deutschen Basketballer zeigten in den vergangenen Wochen all jene deutschen Sport-Tugenden, die ihren kickenden Landsleuten aktuell in Abrede gestellt werden. Als hoch veranlagtes Team in die Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen gestartet, vollendeten Deutschlands Basketballer am Sonntag in Manila eine märchenhafte Reise.“