DEB-Kapitän Moritz Müller freut sich über den Pokal für WM-Silber. Foto: imago/Newspix24 up-down up-down Interview nach dem Coup Deutschlands Eishockey-Kapitän Müller über den Gewinn von WM-Silber Von Tobias Carspecken | 05.06.2023, 18:00 Uhr

2023 geht als besonderes Jahr in die Karriere von Moritz Müller (36) ein. Nach dem Erreichen der 1000-Spiele-Marke in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewann der Kapitän der Kölner Haie mit der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland sensationell Silber. Tobias Carspecken sprach mit ihm.