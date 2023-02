Deutschland Tour Foto: Tom Weller/dpa up-down up-down UCI ProSeries Deutschland Tour der Radprofis endet in Bremen Von dpa | 14.02.2023, 13:40 Uhr

Die Deutschland Tour der Radprofis endet in diesem Jahr in Bremen. Am 27. August wird der Sieger des fünftägigen Eliterennens der UCI ProSeries in der Hansestadt ermittelt, wie die Veranstalter mitteilten.