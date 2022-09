Jörg Roßkopf Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Tischtennis Deutsches Team in WM-Vorrunde gegen Frankreich Von dpa | 28.09.2022, 12:18 Uhr

Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer trifft bei der Team-Weltmeisterschaft in China in der Vorrunde auf Frankreich, Indien, Usbekistan und Kasachstan. Das ergab die Auslosung in der WM-Stadt Chengdu.