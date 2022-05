HANDOUT - Das Deutsche Rainbow-Six-Team G2 Esports kommt in die Playoffs des Six Major. Foto: Eric Ananmalay/Ubisoft/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Eric Ananmalay Mit viel Glück Deutsches Team G2 in den Playoffs des Rainbow Six Major Von dpa | 19.05.2022, 12:58 Uhr | Update vor 46 Min.

Mit nur zwei gewonnenen Spielen in der Gruppenphase rückt das deutsche Team G2 Esports für die Playoffs des Rainbow Six Major in Charlotte vor.