Gewichtheben Deutsches Sextett bei WM im Gewichtheben Von dpa | 05.12.2022, 11:38 Uhr

Die deutsche Gewichtheber-Auswahl startet mit drei Frauen und drei Männern in den ersten Qualifikationswettkampf für die Olympischen Spiele 2024. Das Interesse an den Weltmeisterschaften in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá, die von Montag bis zum 16. Dezember dauern, ist groß: 537 Frauen und Männer aus 93 Nationen sind am Start.