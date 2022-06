ARCHIV - Der Volleyball-Bundestrainer der Frauen Vital Heynen. Foto: Uwe Anspach/dpa FOTO: Uwe Anspach Nationenliga Deutsche Volleyballerinnen unterliegen Japan Von dpa | 03.06.2022, 07:34 Uhr

Die deutschen Volleyballerinnen haben auch ihr zweites Spiel in der Nationenliga verloren. Das Team des neuen Bundestrainers Vital Heynen verlor in Bossier City (USA) gegen Japan in einer engen Partie mit 2:3 (27:25, 25:23, 20:25, 22:25, 12:15).