Vital Heynen und Jennifer Janiska Foto: Matthias Koch/dpa/Archivbild Deutsche Volleyballerinnen siegen zum WM-Aufakt Von dpa | 25.09.2022, 21:19 Uhr

Die mit vielen Hoffnungen gestarteten deutschen Volleyballerinnen haben zum Auftakt der Weltmeisterschaft in den Niederlanden und Polen gewonnen. Die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen bezwang in der Gruppe C Bulgarien mit 3:1 (25:22, 21:25, 25:23, 25:21).