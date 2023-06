Michal Winiarski Foto: volleyballworld/FIVB/dpa up-down up-down Nationenliga Deutsche Volleyballer verlieren gegen Iran Von dpa | 20.06.2023, 14:55 Uhr

Die deutschen Volleyballer haben in der Nationenliga eine weitere Niederlage einstecken müssen. Das Team von Trainer Michal Winiarski verlor in Rotterdam gegen den Iran 0:3 (23:25, 24:26, 16:25). Damit hat die deutsche Auswahl in der Nationenliga vier von fünf Spielen verloren.