Die deutschen Tennis-Damen reisen mit dem siegreichen Erstrunden-Team zur Endrunde im Billie Jean King Cup nach Sevilla.



Teamchef Rainer Schüttler nominierte Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam, Laura Siegemund, Eva Lys und Jule Niemeier für die vom 7. bis 12. November stattfindende Veranstaltung, wie der Deutsche Tennis Bund mitteilte.



Das Quintett hatte in der ersten Runde in Stuttgart Brasilien mit 3:1 besiegt. In Sevilla trifft Deutschland in den Vorrundenspielen zunächst auf Italien und dann auf Frankreich. Der Gruppensieger zieht ins Halbfinale ein. Alle Begegnungen bestehen aus zwei Einzeln und einem Doppel.



„Diese Spielerinnen haben in Stuttgart mit starken Leistungen überzeugt und es sich verdient, den gemeinsamen Weg in Sevilla fortzuführen“, sagte Schüttler. Man habe ein „starkes Teamgefühl entwickelt, das uns zusammen mit unserer spielerischen Qualität für jede Nation zu einem schwierigen Gegner macht“, gab sich Schüttler zuversichtlich. „Unser Ziel ist es, in Sevilla als Außenseiter für eine Überraschung zu sorgen.“



Allerdings läuft es sportlich bei Deutschlands Tennisspielerinnen in diesem Jahr nicht optimal. In Tatjana Maria steht aktuell nur eine Deutsche unter den Top 100 der Welt. Die einstige Hoffnungsträgerin Jule Niemeier ist nach vielen Niederlagen sogar auf Platz 146 abgerutscht.