Andreas Sander Foto: Gabriele Facciotti/AP/dpa up-down up-down Ski alpin Deutsche Skifahrer verpassen Top-Platzierung - Kilde siegt Von dpa | 17.12.2022, 14:14 Uhr

Erstmals in dieser Saison gelingt den deutschen Abfahrern kein Rang in den Top Ten. Beim Weltcup in Gröden ist Romed Baumann bester DSV-Läufer. Einmal mehr ist der Norweger Kilde nicht zu schlagen.