Biathlon Nach Dolls Strafrunde: Biathleten zum WM-Auftakt Sechster Von dpa | 08.02.2023, 15:58 Uhr

Eine Medaille gibt es zum Start der Heim-WM in Oberhof nicht. Benedikt Doll leistet sich eine Strafrunde - und ist damit nicht allein. Gold in der Mixed-Staffel geht in Thüringen an Norwegen.