Pro League Deutsche Hockey-Fauen unterliegen Australien Von dpa | 12.02.2023, 10:00 Uhr

Die deutschen Hockey-Frauen sind mit einem Sieg und einer Niederlage in das neue Jahr in der FIH Pro League gestartet. Die WM-Vierten verloren in Sydney gegen den WM-Dritten Australien mit 0:3 (0:2).