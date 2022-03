Jonathan Hilbert FOTO: Shuji Kajiyama Leichtathletik Deutsche Geher holen WM-Bronze mit der Mannschaft Von dpa | 05.03.2022, 14:00 Uhr | Update vor 1 Std.

Die deutschen Geher haben bei den Weltmeisterschaften in Omans Hauptstadt Maskat den dritten Rang in der Mannschaftswertung belegt und die erste WM-Medaille für eine deutsche Geher-Auswahl seit 23 Jahren gewonnen. Besser waren nach dem Wettbewerb über 35 Kilometer am Samstag nur das siegreiche Team aus Spanien und China.