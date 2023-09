Turnier in Schweden Deutsche Frauen im Finale der Tischtennis-Team-EM Von dpa | 16.09.2023, 14:36 Uhr | Update vor 40 Min. Nina Mittelham Foto: Li Yahui/XinHua/dpa/Archivbild up-down up-down

Die deutschen Frauen sind ohne Satzverlust ins Endspiel der Tischtennis-Team-EM in Malmö gestürmt. Nina Mittelham (TTC Berlin Eastside), Ying Han (KTS Tarnobrzeg) und Xiaona Shan (TTC Berlin Eastside) siegten im Halbfinale mit 3:0 gegen Portugal und treffen nun am Sonntag zum sechsten Mal seit 2002 in einem EM-Finale auf ihre Dauerrivalinnen aus Rumänien.