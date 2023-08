WM-Test Deutsche Basketballer gewinnen gegen Kanada Von dpa | 09.08.2023, 21:58 Uhr Deutschland - Kanada Foto: Soeren Stache/dpa up-down up-down

Deutschlands Basketball-Nationalmannschaft gewinnt auch das zweite Spiel der WM-Vorbereitung. Gegen Kanada gibt es in Berlin eine starke Teamleistung. Schon am Samstag geht es in Hamburg weiter.