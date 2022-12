Formel 1 Foto: Uli Deck/dpa up-down up-down Weitere-sportarten Der Formel-1-Rennkalender für 2023 Von dpa | 02.12.2022, 13:06 Uhr

24 Grand Prix will die Formel 1 im kommenden Jahr eigentlich austragen - so viele wie noch nie. Wegen der schwierigen Corona-Situation in China fällt das für den 16. April in Shanghai angesetzte Rennen aber erneut aus. Ersatzkandidaten werden geprüft.