Friedhelm Julius Beucher FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Paralympics in Peking Beucher vor Paralympics: „IOC fehlt Verantwortung“ Von dpa | 21.02.2022, 12:52 Uhr | Update vor 12 Std.

Zwölf Tage nach dem Erlöschen der Olympischen Flamme werden in Peking die Paralympics beginnen. Die Spiele werden politisch wohl nicht so überladen sein. Kritik am Ausrichter macht sich dennoch breit.