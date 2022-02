Basketball FOTO: THOMAS KIENZLE Weitere-sportarten DBB-Team: Einladung für Towers-Profis DiLeo und Christen Von dpa | 21.02.2022, 10:56 Uhr | Update vor 1 Std.

Zwei weitere Profis des Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers winkt das Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. Max DiLeo und Robin Christen sind zum Lehrgang der DBB-Auswahl in Frankfurt eingeladen worden. Dort bereitet sich die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert auf die WM-Qualifikationsspiele gegen Israel am Freitag in Tel Aviv und am Montag in Heidelberg vor. Zum Kader zählt neben dem nachnominierten Hamburger Duo auch deren Teamkollege Justus Hollatz.