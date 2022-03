Alexander Zverev FOTO: ANDRE BORGES Tennis Davis-Cup-Zwischenrunde in Hamburg: Zverev will spielen Von dpa | 17.03.2022, 15:02 Uhr | Update vor 1 Std.

Die deutschen Tennis-Herren genießen im Davis Cup in der Zwischenrunde Heimrecht. Eine der vier Gruppenphasen findet vom 14. bis 18. September am Hamburger Rothenbaum statt, wie der Deutsche Tennis Bund am Donnerstag mitteilte. Der Verband hatte sich zusammen mit der Veranstaltungsagentur emotion group beworben. Zudem hatte sich Olympiasieger Alexander Zverev sehr stark dafür eingesetzt, dass eine der vier Gruppen in Deutschland ausgetragen wir. Deutschlands bester Tennisspieler will in Hamburg auch selbst dabei sein.