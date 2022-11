Deutsches Team Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Tennis-Herren Davis-Cup-Team in Qualifikation 2023 zu Hause gegen Schweiz Von dpa | 27.11.2022, 12:31 Uhr

Die deutschen Tennis-Herren starten im kommenden Jahr mit einem Heimspiel gegen die Schweiz in den Davis Cup. Das ergab die Auslosung für die Qualifikationsrunde in Málaga. Die Begegnung wird entweder am 3./4. oder am 4./5. Februar ausgetragen. Die deutsche Riege ist Favorit in der Partie gegen die Eidgenossen.