Ferrari-Duo FOTO: Hassan Ammar Formel 1 Das muss man zum Großen Preis von Saudi-Arabien wissen Von dpa | 24.03.2022, 05:35 Uhr | Update vor 1 Std.

Kurz nach dem spannenden Auftakt in Bahrain gastiert die Formel 1 auf dem ultraschnellen Stadtkurs in Dschidda. Ferrari will nach dem Superstart den zweiten Sieg. Red Bull hofft auf Wiedergutmachung.