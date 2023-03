Charles Leclerc Foto: Hasan Bratic/dpa up-down up-down Formel 1 Das muss man zum Großen Preis von Bahrain wissen Von dpa | 02.03.2023, 04:46 Uhr

Wer kann Max Verstappen aufhalten? Der Formel-1-Superstar peilt den WM-Hattrick an. Der Auftakt in Bahrain ist der erste Gradmesser für eine XXL-Saison. In Nico Hülkenberg ist nur ein Deutscher dabei.