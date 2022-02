Karl Geiger FOTO: Arne Dedert Ausblick Das bringt der Wintersport am Sonntag Von dpa | 27.02.2022, 05:04 Uhr | Update vor 45 Min.

Volles Programm im finnischen Lahti, zweiter Slalom am Gudiberg in Garmisch-Partenkirchen. Auch an diesem Sonntag gibt es reichlich Wintersport-Programm. Für Karl Geiger geht es ums Gelbe Trikot.