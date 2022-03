Sportbegeistert FOTO: Hendrik Schmidt Biathlon und Ski alpin Das bringt der Wintersport am Freitag Von dpa | 18.03.2022, 04:48 Uhr | Update vor 1 Std.

Das Saisonende naht nun auch für die Biathleten und deutschen Ski-Alpin-Asse. Für die Skijäger stehen noch drei Wettkämpfe am legendären Holmenkollen an. Die Alpinen sind in Frankreich gefordert.