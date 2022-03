Denise Herrmann FOTO: Vesa Moilanen Vorschau Das bringt der Wintersport am Freitag Von dpa | 11.03.2022, 03:49 Uhr | Update vor 32 Min.

Bei der Skiflug-WM in Vikersund steht Teil eins des Einzelwettbewerbs auf dem Programm. Topflieger Karl Geiger strebt die Titelverteidigung an. Die Biathletinnen sind in Estland gefordert.