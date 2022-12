Michael Smith Foto: Steven Paston/PA Wire/dpa up-down up-down Weltmeisterschaft in London Das bringt der Tag bei der Darts-WM Von dpa | 29.12.2022, 06:04 Uhr

Viermal dritte Runde und zweimal Achtelfinale: So lautet das Programm der Darts-WM in London an diesem Donnerstag (13.30 Uhr und 20.00 Uhr/Sport1 und DAZN).