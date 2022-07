ARCHIV - Im Stabhochsprung ist der Schwede Armand Duplantis Topfavorit auf dem WM-Sieg. Foto: Petr David Josek/AP/dpa FOTO: Petr David Josek up-down up-down Ausblick Das bringt der achte Wettkampftag bei der Leichtathletik-WM Von dpa | 21.07.2022, 09:35 Uhr

Im Stabhochsprung will sich Bo Kanda Lita Baehre in der Weltelite behaupten, Überflieger Armand Duplantis will seinen ersten WM-Titel. Speerwerferin Annika Marie Fuchs steht erstmals im Finale.