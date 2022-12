Darts-WM in London Foto: Steven Paston/PA Wire/dpa up-down up-down Turnier in London Darts-Duell Clemens gegen Price an Neujahr zur Primetime Von dpa | 31.12.2022, 00:49 Uhr

Gabriel Clemens und Gerwyn Price bestreiten ihr Achtelfinale bei der Darts-WM an Neujahr in der Abendsession. Dies teilte der Weltverband PDC am späten Freitagabend mit.