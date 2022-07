Startet in der Formel 1 zum ersten Mal von der Pole Position: Ferrari-Pilot Carlos Sainz. Foto: Matt Dunham/AP Pool/dpa FOTO: MATT DUNHAM up-down up-down Formel 1 Darauf muss man beim Rennen in Silverstone achten Von dpa | 03.07.2022, 05:17 Uhr

Zum ersten Mal startet Ferrari-Pilot Carlos Sainz in der Formel 1 von der Pole Position. Die Siegesserie von Max Verstappens Red Bulls ist in Silverstone in Gefahr.