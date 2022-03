Formel 1 in Saudi-Arabien FOTO: Hassan Ammar Formel 1 Darauf muss man beim Großen Preis von Saudi-Arabien achten Von dpa | 27.03.2022, 06:02 Uhr | Update vor 9 Min.

Schon vor dem Start des zweiten Saisonlaufs hat die Formel 1 in Saudi-Arabien bange Momente überstehen müssen. Beim Rennen in Dschidda deutet sich erneut ein Kräftemessen von Red Bull und Ferrari an.