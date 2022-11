Sebastian Vettel Foto: Hasan Bratic/dpa up-down up-down Formel 1 Darauf muss man beim Großen Preis von Abu Dhabi achten Von dpa | 20.11.2022, 01:17 Uhr

58 Runden bis zum Karriereende. Sebastian Vettel steigt in Abu Dhabi letztmals in seinen Aston Martin. Danach ist in der Formel 1 Schluss. Für Mick Schumacher soll es weitergehen. Nur wo?