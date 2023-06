Sabine Lisicki Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Tennis Dank Wildcard: Lisicki freut sich auf Berliner Heimturnier Von dpa | 16.06.2023, 15:15 Uhr

Vor zehn Jahren verzauberte Sabine Lisicki mit ihrem Finaleinzug in Wimbledon die Tennisfans. In den vergangenen Jahren war sie aber vom Pech verfolgt. Das Turnier in Berlin ist eine neue Chance.