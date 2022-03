Pedro Calles FOTO: Axel Heimken Baskteball-Bundesliga Coach Calles nach Europacup-Niederlage: Müssen daraus lernen Von dpa | 10.03.2022, 09:14 Uhr | Update vor 46 Min.

Nach der 62:85-Niederlage im Europacup-Spiel bei Boulogne Metropolitans 92 in Frankreich hält sich die Enttäuschung beim Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers in Grenzen. „Wir müssen festhalten, dass Boulogne von der ersten Minute an das bessere Team war. Sie haben die Bretter kontrolliert und unsere Ballverluste immer wieder in einfache Fastbreak-Punkte umgewandelt“, räumte Trainer Pedro Calles, der auf vier Stammspieler verzichten muste, am Mittwochabend ein.