Christine de Bruin Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv Bob Christine de Bruin wegen Dopingvergehens drei Jahre gesperrt Von dpa | 04.11.2022, 18:54 Uhr

Die kanadische Bobfahrerin Christine de Bruin ist wegen eines Dopingvergehens für drei Jahre gesperrt. Der 33 Jahre alten Monobob-Dritten der Olympischen Winterspiele in diesem Jahr in Peking war bei in einer Urinprobe Ende August außerhalb der Wettkämpfe ein verbotener Anabolika-Wirkstoff nachgewiesen worden.