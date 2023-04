Jessica Gadirova Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Europameisterschaft in Antalya Britischer Turn-Star Gadirova gewinnt dritten EM-Titel Von dpa | 16.04.2023, 15:29 Uhr

Die britische Star-Turnerin Jessica Gadirova hat zum Abschluss der Europameisterschaften in Antalya ihren dritten Titel gewonnen. Nach den Erfolgen mit der Mannschaft und im Mehrkampf holte die 18-Jährige auch Gold am Boden mit 14,000 Punkten. Für die Weltmeisterin war es bereits der dritte EM-Titel an diesem Gerät hintereinander.