Nikita Masepin FOTO: - Formel 1 Britischer Motorsportverband schließt Masepin aus Von dpa | 02.03.2022, 16:26 Uhr | Update vor 2 Std.

Mick Schumachers russischer Formel-1-Stallrivale Nikita Masepin dürfte in dieser Saison nicht am Grand Prix von Großbritannien am 3. Juli in Silverstone teilnehmen.