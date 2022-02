Timo Boll FOTO: Marius Becker Tischtennis Boll verliert auch WM-Revanche gegen Schweden Möregardh Von dpa | 27.02.2022, 13:34 Uhr | Update vor 1 Std.

Tischtennis-Star Timo Boll hat beim europäischen Top-16-Turnier in der Schweiz auch die WM-Revanche gegen den 20 Jahre jüngeren Schweden Truls Möregardh verloren. Der 40 Jahre alte Rekord-Europameister unterlag dem Vize-Weltmeister am Sonntagmittag im Halbfinale in 1:4 Sätzen. Titelverteidiger Patrick Franziska schied in der Runde des besten Vier ebenfalls aus. Der Weltranglisten-14. verlor mit 1:4 gegen den Slowenen Darko Jorgic, mit dem er in der Bundesliga zusammen beim 1. FC Saarbrücken spielt.