Karl Geiger Foto: Daniel Karmann/dpa up-down up-down Skispringen „Bitterer Beigeschmack“: Skispringern misslingt WM-Endspurt Von dpa | 05.03.2023, 06:11 Uhr

Das Ende einer starken WM hatten sich die deutschen Skispringer anders vorgestellt. „Der letzte Tag ist mit einem bitteren Beigeschmack. Die erste Woche war überragend, das hätten wir so auch nicht kommen sehen“, sagte Karl Geiger nach dem spannenden Teamspringen, bei dem es am Samstag in Planica nur zu Platz fünf gereicht hatte.