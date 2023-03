Marte Olsbu Röiseland Foto: Martin Schutt/dpa up-down up-down Rekordweltmeisterin Rekordweltmeisterin Röiseland beendet Biathlon-Karriere Von dpa | 14.03.2023, 09:31 Uhr

Die norwegische Biathlon-Rekordweltmeisterin Marte Olsbu Röiseland beendet nach dem Saisonende an diesem Sonntag ihre sportliche Karriere. Das gab die 32-Jährige auf einer Pressekonferenz in Oslo bekannt. Der Heim-Weltcup am Holmenkollen an diesem Wochenende werde ihr letzter sein.