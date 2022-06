ARCHIV - Eine Fahne mit dem Logo der Tour de France weht im Wind. Foto: David Stockman/BELGA/dpa FOTO: David Stockman Radsport Bericht: Tour-de-France-Finale 2024 erstmals nicht in Paris Von dpa | 08.06.2022, 11:54 Uhr

Die Tour de France soll im Sommer 2024 in Nizza zu Ende gehen und damit erstmals in der Geschichte des wichtigsten Radrennens der Welt nicht in Paris. Das berichtete die italienischen Zeitung „Gazzetta dello Sport“.