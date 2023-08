Dennis Schröder und die deutschen Basketballer sind bereit für die USA. Die EM-Bronzegewinner von 2022 bezwangen Rivale Griechenland am Samstagabend klar mit 84:71 (33:32) und spielen nun gegen Topfavorit USA um den Turniersieg von Abu Dhabi.



Der umsichtige Spielgestalter Schröder glänzte neben zahlreichen Highlight-Pässen auch als Punktesammler und stach gemeinsam mit seinen NBA-Kollegen Daniel Theis (15 Zähler) und Franz Wagner (14) heraus.



„Wir haben wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Das wollten wir in jedem Spiel, das haben wir getan“, sagte Schröder. „Ich habe den Jungs in der Kabine gesagt: Man muss happy sein. Was wir hier machen, ist ein Traum. Wir können glücklich sein, das zu machen, was wir machen.“



Nur etwas mehr als 1000 Zuschauer in der Arena

Den deutlich besiegten Griechen war der Ausfall von Starspieler Giannis Antetonkoumpo deutlich anzumerken. Das erste deutsche Duell mit den USA seit 2008 wird am Sonntagabend (18.00 Uhr/MagentaSport) nicht nur die Generalprobe für die WM in Japan (ab 25. August), sondern auch ein Spiel um den Titel bei dem von den USA initiierten Event am Persischen Golf. Zum Gegner wollte Schröder gar nicht viel sagen. „Wir gucken auf uns“, stellte der Kapitän vor der letzten Etappe der knapp dreiwöchigen Vorbereitung klar.



Mit dem rasanten deutschen Sieg im EM-Viertelfinale 2022 war das Testspiel in der hochmodernen Etihad Arena am Persischen Golf aber nicht zu vergleichen - vor allem stimmungsmäßig nicht. Nur etwas mehr als 1000 Zuschauer fanden sich in der Halle ein, ein Großteil der Sitze der 18.000 Personen fassenden Arena war von Anfang an mit schwarzen Tüchern abgehängt.



Das ganz große Interesse schien Deutschland gegen Griechenland in den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht zu wecken. Das war tags zuvor beim ersten Auftritt von Team USA noch anders. Diesmal waren US-Trainer Steve Kerr und Jungstar Paolo Banchero zwar in der Halle, aber nur in Zuschauerrollen. Am Sonntag will der Olympiasieger das Event mit einem Erfolg über Schröder und Co. für sich entscheiden.



Kontrast zwischen Startformation und zweiter Reihe

Das deutsche Team gewöhnte sich seit Mittwoch an die Wetterextreme mit bis zu 45 Grad und besuchte vor den beiden WM-Tests auch die bekannte Scheich-Zayid-Moschee in Abu Dhabi. Auf dem Parkett gingen die Profis von Bundestrainer Gordon Herbert den Test dann wie den WM-Ernstfall an: Schröder, Franz Wagner und Theis steuerten in einer hektischen Anfangsphase jeweils fünf schnelle Punkte bei und brachten Deutschland in Führung. Als Schröder seinen Kumpel Theis mit einem Lob-Anspiel bediente, jubelten die Fans begeistert.



Der Kontrast zwischen starker Startformation und schwächelnder zweiter Reihe ist beim deutschen Team augenscheinlich. In Halbzeit eins erzielte die eingespielte erste Fünf gar alle 33 Punkte. Profis wie Isaac Bonga und Maodo Lo hatten zunächst große Mühe, Bindung zum Spiel zu finden. Der Unterschied könnte noch markanter werden, schließlich verletzte sich Justus Hollatz am Samstag am Knöchel. Der Aufbauspieler konnte nicht aus eigener Kraft aufstehen und wurde von zwei Betreuern in die Kabine gestützt. Hollatz ist als Schröder-Vertretung eingeplant. Details zur Schwere der Verletzung gab es zunächst nicht.



Den 29 Jahre alten Profi der Toronto Raptors zu ersetzen, dürfte aber komplizierter denn je werden. Der unangefochtene Führungsspieler zieht das Spiel in der Offensive immer stärker an sich und versorgt seine Mitspieler Theis und Johannes Voigtmann mit punktgenauen Anspielen, die diese nur noch per Dunk verwandeln müssen. Schröder macht in der Vorbereitung den Eindruck, bei der WM nahtlos an seine famose EM im Vorjahr anknüpfen zu können. Am Sonntag wartet das Elite-Ensemble aus der NBA.