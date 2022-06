Svenja Müller (vorne) und Cinja Tillmann jubeln über einen Punkt in Rom. Foto: Alfredo Falcone/LaPresse/AP/dpa FOTO: Alfredo Falcone Weitere-sportarten Beachvolleyball-WM: Müller/Tillmann im Halbfinale Von dpa | 17.06.2022, 15:40 Uhr

Svenja Müller und Cinja Tillmann spielen bei der Beachvolleyball-WM in Rom um eine Medaille. Das Duo aus Hamburg setzte sich am Freitag im Viertelfinale überraschend gegen die Olympia-Zweiten Taliqua Clancy/Mariafe Artacho del Sola aus Australien mit 2:1 (21:23, 21:18, 16:14) durch und zog in das Halbfinale ein.