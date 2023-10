Turnier in Mexiko Beach-WM: Ludwig/Lippmann siegen zum Auftakt Von dpa | 07.10.2023, 11:10 Uhr | Update vor 32 Min. Laura Ludwig und Louisa Lippmann Foto: Expa/Max Slovencik/APA/dpa up-down up-down

Der Start in die WM im Beach-Volleyball in Mexiko ist aus deutscher Sicht vielversprechend. Laura Ludwig/Louisa Lippmann und Sandra Ittlinger/Karla Borger siegen zum Auftakt - in ungewohnter Höhe.