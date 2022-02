Julius Beucher FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Behindertensportverband BDS-Präsident: Russisches Team von Paralympics ausschließen Von dpa | 28.02.2022, 09:28 Uhr | Update vor 8 Min.

Der Deutsche Behindertensportverband will sich angesichts des Krieges in der Ukraine für einen Ausschluss der russischen Mannschaft von den anstehenden Paralympics einsetzen. Das hat Verbandspräsident Friedhelm Julius Beucher in einem Interview der Zeitung „Welt“ angekündigt.