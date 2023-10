Basketball Bayern verlieren Euroleague-Spiel in Athen Von dpa | 12.10.2023, 22:16 Uhr | Update vor 1 Std. Panathinaikos Athen - FC Bayern München Foto: Yorgos Karahalis/dpa up-down up-down

Die Basketballer des FC Bayern München haben auch das zweite Auswärtsspiel der Saison verloren. Die Mannschaft von Trainer Pablo Laso unterlag Panathinaikos Athen in der Euroleague mit 71:78 (30:37), nachdem sich die Bayern in der Bundesliga in Oldenburg geschlagen geben mussten. Gegen Panathinaikos lagen die Bayern nie in Führung.