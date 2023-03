Bayern-Trainer Andrea Trinchieri Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild up-down up-down Basketball Bayern kassieren fünfte Euroleague-Niederlage in Serie Von dpa | 31.03.2023, 21:33 Uhr

Die Basketballer des FC Bayern München haben auch das fünfte Euroleague-Spiel in Serie verloren. Der bereits ausgeschiedene Bundesligist unterlag dem französischen Club AS Monaco mit 81:84 (40:45) und bleibt mit einer Bilanz von 11:21 Siegen in der unteren Tabellenregion.