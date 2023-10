Von Beginn an entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Während die Bayern immer wieder in der Zone punkteten, traf Baskonia besser aus der Distanz und lag nach dem ersten Viertel mit 22:20 vorne. Die Münchener trafen im zweiten Durchgang nun ihre Dreier besser und glänzten kurz vor der Pause mit einem 7:0-Lauf, mussten aber dennoch mit einem knappen 41:42-Rückstand in die Kabine gehen.



Starke Defensive als Schlüssel zum Erfolg

Durch einige Dreier setzte sich Baskonia nach der Pause ab, zwei Minuten vor Ende des dritten Viertels erstmals zweistellig. Dank einer guten Verteidigung kamen die Münchener aber zurück und gingen viereinhalb Minuten vor Schluss erstmals seit Mitte des ersten Viertels wieder in Führung. Durch einen 10:0-Lauf holte sich der Basketball-Bundesligist das Momentum und gab das Spiel in der Schlussphase nicht mehr aus der Hand. Mit 19:6 bestimmten die Gäste das letzte Viertel.



Für den Bayern-Trainer Pablo Laso war es ein besonderes Spiel: Der 56-Jährige ist in Vitoria-Gasteiz geboren und verbrachte als Spieler elf Jahre bei Baskonia. Die Münchener werden derweil in Spanien bleiben, denn am Freitag steht mit der Partie in Barcelona ein weiteres Euroleague-Auswärtsspiel an.