Mehr als 150 Kinder und einige Mitarbeiter des Bundesligisten hatten den 22 Jahre alten Point Guard mit einer kleinen Feier überrascht. „Ich würde lügen, wenn ich sage, dass der Empfang nicht emotionaler war als der in Frankfurt“, sagte der gebürtige Hamburger. In Frankfurt am Main waren die Weltmeister am Dienstag nach der Landung von mehr als 1000 Fans empfangen und gefeiert worden.



Hollatz wird die kommenden Tage in Hamburg entspannen, ehe es für ihn am Wochenende nach Istanbul geht. Der Aufbauspieler steht in der kommenden Saison beim Euroleague-Topclub Anadolu Efes Istanbul unter Vertrag.